Власти Швейцарии заявили о непричастность к информации о минировании самолета Ryanair

Швейцарские власти ничего не знали о минировании самолета, совершившего экстренную посадку в белорусском аэропорту. Об этом сообщил официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер, передает «РИА Новости».

Сегодня во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Александр Лукашенко заявил , что информация о минировании самолета пришла из Швейцарии, а он действовал законно, «защищая людей, по всем международным правилам».

Власти Швейцарии ответили, что не знали ничего об угрозе взрыва на борту Ryanair в минувшее воскресенье.

«Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было», - прокомментировал Эльтшингер.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.