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Власти Швейцарии заявили о непричастность к информации о минировании самолета Ryanair
26.05.2021 17:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Швейцарские власти ничего не знали о минировании самолета, совершившего экстренную посадку в белорусском аэропорту. Об этом сообщил официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер,
Сегодня во время
Власти Швейцарии ответили, что не знали ничего об угрозе взрыва на борту Ryanair в минувшее воскресенье.
«Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было», - прокомментировал Эльтшингер.
Ранее
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
По прилету в Вильнюс, на бору
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Швейцарские власти ничего не знали о минировании самолета, совершившего экстренную посадку в белорусском аэропорту.
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