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Литва закрывает воздушное пространство для Беларуси

26.05.2021 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Литва запретила белорусским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство своей страны, такое решение было озвучено на заседании кабмина страны.

"Белавиа"
В какие города Европы еще можно улететь на "Белавиа"?

Ранее правительство Литвы приняло решение о запрете прибытия в аэропорты страны и вылета из них самолетов, маршрут которых проходит через белорусское воздушное пространство. Исключение сделали для транзитных рейсов.

Новые ограничительные меры вступят в силу 27 мая в 03:00 по местному времени (совпадает минским).

Белорусская авиакомпания "Белавиа" еще в понедельник объявила, что приостанавливает полеты в Литву.

Инцидент с самолетом Ryanair

Ситуация в авиационной сфере обострилась после экстренной посадки в минувшее воскресенье самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер был вынужден приземлиться в Национальном аэропорту Минск после сообщения о минировании. Позже информация об опасности не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении республики.

Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской авиакомпании. Позже небо для "Белавиа" закрыли Франция, Литва, Латвия, Украина, Швеция и Чехия. Ряд крупных авиаперевозчиков – Lufthansa, Air France и Finnair – заявили о том, что пока не будут летать над территорией Беларуси.

Как заявил представитель государственной компании Latvijas gaisa satiksme, обеспечивающей воздушное сообщение в Латвии Арнис Лапиньш, санкции против белорусских авиакомпаний могут продлиться до осени.

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Теги: Минск
 
 
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В литовские аэропорты не смогут прилететь и вылететь те самолеты, которые пересекали Беларусь, а также рейсы компании "Белавиа".
 
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