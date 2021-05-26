Литва закрывает воздушное пространство для Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Литва запретила белорусским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство своей страны, такое решение было озвучено на заседании кабмина страны.

Ранее правительство Литвы приняло решение о запрете прибытия в аэропорты страны и вылета из них самолетов, маршрут которых проходит через белорусское воздушное пространство. Исключение сделали для транзитных рейсов.

Новые ограничительные меры вступят в силу 27 мая в 03:00 по местному времени (совпадает минским).

Белорусская авиакомпания "Белавиа" еще в понедельник объявила, что приостанавливает полеты в Литву.

Инцидент с самолетом Ryanair

Ситуация в авиационной сфере обострилась после экстренной посадки в минувшее воскресенье самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер был вынужден приземлиться в Национальном аэропорту Минск после сообщения о минировании. Позже информация об опасности не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении республики.

Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской авиакомпании. Позже небо для "Белавиа" закрыли Франция, Литва, Латвия, Украина, Швеция и Чехия. Ряд крупных авиаперевозчиков – Lufthansa, Air France и Finnair – заявили о том, что пока не будут летать над территорией Беларуси.

Как заявил представитель государственной компании Latvijas gaisa satiksme, обеспечивающей воздушное сообщение в Латвии Арнис Лапиньш, санкции против белорусских авиакомпаний могут продлиться до осени .

Читайте также:

Чехия и Финляндия ввели временные запрет на полеты самолетов "Белавиа"

на полеты самолетов "Белавиа" ГПК: иностранцы не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов

из-за отмены авиарейсов Захарова высказалась о "руке Москвы" в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси