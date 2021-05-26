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Литва закрывает воздушное пространство для Беларуси
26.05.2021 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Литва запретила белорусским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство своей страны, такое решение было озвучено на заседании кабмина страны.
Ранее правительство Литвы приняло решение о
Новые ограничительные меры вступят в силу 27 мая в 03:00 по местному времени (совпадает минским).
Белорусская авиакомпания "Белавиа" еще в понедельник объявила, что приостанавливает полеты в Литву.
Инцидент с самолетом Ryanair
Ситуация в авиационной сфере обострилась после экстренной посадки в минувшее воскресенье самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер был вынужден приземлиться в Национальном аэропорту Минск после сообщения о минировании. Позже информация об опасности не подтвердилась.
По результатам проверки был задержан находившийся на борту
Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении республики.
Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской авиакомпании. Позже небо для "Белавиа" закрыли Франция, Литва, Латвия, Украина, Швеция и Чехия. Ряд крупных авиаперевозчиков – Lufthansa, Air France и Finnair – заявили о том, что пока не будут летать над территорией Беларуси.
Как заявил представитель государственной компании Latvijas gaisa satiksme, обеспечивающей воздушное сообщение в Латвии Арнис Лапиньш, санкции против белорусских авиакомпаний
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В литовские аэропорты не смогут прилететь и вылететь те самолеты, которые пересекали Беларусь, а также рейсы компании "Белавиа".
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