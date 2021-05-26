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Обсудить планы до 2030 года: в Минске ждут глав правительств стран СНГ
26.05.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая - Sputnik. Вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ обсудят премьеры стран Содружества, сообщили в штаб-квартире Исполкома СНг в Минске.
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится в белорусской столице 28 мая.
"Ожидается, что в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и определят дату и место своей следующей встречи", - рассказали Sputnik в Исполкоме.
А в широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.
В Минске также планируется подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.
Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.
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Премьеры стран Содружества намерены обсудить актуальные вопросы в широком и узком составах.
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