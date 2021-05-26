Обсудить планы до 2030 года: в Минске ждут глав правительств стран СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ обсудят премьеры стран Содружества, сообщили в штаб-квартире Исполкома СНг в Минске.

Заседание Совета глав правительств СНГ состоится в белорусской столице 28 мая.

"Ожидается, что в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и определят дату и место своей следующей встречи", - рассказали Sputnik в Исполкоме.

А в широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.

В Минске также планируется подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.