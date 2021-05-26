Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси назвало воздушным пиратством запрет на следование самолета рейса Минск – Барселона компании "Белавиа" через территорию Франции.

Самолет рейса Минск – Барселона в среду 26 мая был вынужден кружить у границы с Польшей и вернуться в столицу из-за запрета Франции на следование борта через ее воздушное пространство. Позже в "Белавиа" пояснили, что командиру лайнера передали информацию о запрете уже при наборе высоты через Управление воздушного движения Польши.

"Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство", – заявил, комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он также отметил, что на борту находились в основном граждане ЕС, и их просто лишили возможности добраться до родины.

"Кстати, ежегодно в Испанию летом по программам оздоровления рейсами "Белавиа" прилетало около тысячи детей. Полагаю, что французское правительство их тоже готово принести в жертву "высоким" идеалам и своим политическим амбициям?" – задал вопрос представитель МИД.

По его словам, произошедшее с рейсом – прямое нарушение норм международного права, в частности статьи 87 Чикагской конвенции о принятии ограничительных мер в отношении авиапредприятий.

Глаз подчеркнул, что "Белавиа" приложила максимум усилий, чтобы выполнить свои обязательства, и при этом инцидент не является ее виной.

Инцидент с самолетом Ryanair

Ситуация в авиационной сфере обострилась после экстренной посадки в минувшее воскресенье самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер был вынужден приземлиться в Национальном аэропорту Минск после сообщения о минировании. Позже информация об опасности не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении республики.

Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской авиакомпании. Позже небо для "Белавиа" закрыли Франция, Литва, Латвия, Украина, Швеция и Чехия. Ряд крупных авиаперевозчиков – Lufthansa, Air France и Finnair – заявили о том, что пока не будут летать над территорией Беларуси.

Как заявил представитель государственной компании Latvijas gaisa satiksme, обеспечивающей воздушное сообщение в Латвии Арнис Лапиньш, санкции против белорусских авиакомпаний могут продлиться до осени .

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