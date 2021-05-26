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Польша запретила белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией
27.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет министров Польши закрыл воздушное пространство своей страны для самолетов белорусских авиакомпаний. Об этом
«Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Беларуси», - заявил Мюллер.
Он отметил, что данное решение принято как реализация санкций, о которых просил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Европейского совета.
Напомним, с 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа»
Помимо этого несколько авиакомпаний
Начало все с того, что 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
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Совет министров Польши закрыл воздушное пространство своей страны для самолетов белорусских авиакомпаний.
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