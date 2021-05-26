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Польша запретила белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией

27.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет министров Польши закрыл воздушное пространство своей страны для самолетов белорусских авиакомпаний. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в своем Twitter.

«Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Беларуси», - заявил Мюллер.

Он отметил, что данное решение принято как реализация санкций, о которых просил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Европейского совета.

Напомним, с 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты.

Помимо этого несколько авиакомпаний заявилии, что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, а Евросоюзрекомендовал всем странам Европы поступить так же.

Начало все с того, что 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет министров Польши закрыл воздушное пространство своей страны для самолетов белорусских авиакомпаний.
 
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