Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Ответственность за призывы к санкциям могут ввести в Беларуси, идею поддержал президент республики Александр Лукашенко.

Вопрос об этом задали главе государства в среду во время общения с парламентариями в Овальном зале.

По словам Лукашенко, данное предложение перед оформлением законодательно следует детально проработать юридически.

"Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям – гарантирую: это будет принято", – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что это не белорусское ноу-хау, но такая мера воздействия на призывающих к введению ограничительных мер нужна для республики.

Санкции ЕС против Минска

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В общей сложности в ограничительных списках - 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения).

Европейский союз продлил санкции до февраля 2022 года.

Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер - приостановка деятельности и запрет на распространение продукции на территории республики.

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