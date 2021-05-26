Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Гендиректор национальной авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал нарушением все международных норм гражданской авиации запрет белорусскому самолету пролететь через воздушное пространство Франции.

Рейс Минск - Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16:15 по местному времени (17:15 по минскому), но лайнер не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. Самолет сделал несколько кругов в небе на Брестской областью, затем вернулся в Минск.

"У нас были все разрешения всех стран на пролет до Барселоны. После взлета авиационные власти Франции подпольно внесли изменения в свои документы. Польские диспетчеры, коллеги передали нам информацию, что вашему самолету запретили лететь во Францию", - сообщил гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец журналистам в среду в Минске.

Чергинец подчеркнул, что звонок не пустить белорусский самолет через французское воздушное пространство "поступил от высшего руководства Франции".

Самолет вылетел из Беларуси по расписанию, однако, как выяснилось позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции "в ручном режиме. режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". При наборе высоты командиру белорусского самолета была передана информация через управление воздушного движения Польши, отметил Чергинец.

"Попытки изменить маршрут в воздухе в Управлении воздушного движения Марселя к положительному результату не привели, более того диспетчер сослался на устное распоряжение высшего руководства Франции", - подчеркнул глава белорусской авиакомпании.

Чергинец подчеркнул, что запрет для белорусских самолетов на выполнение рейсов Минск - Париж не включал в себя запрет на транзитный полет через воздушное пространство Франции. "Обновленный запрет "Белавиа" получила от французской стороны только в 15:16 (по минскому времени). А до этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск", - сказал он.

По его словам, повторная попытка согласования маршрута с воздушными властями Марселя также оказалась неудачной, в том числе и касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами.

Чергинец назвал данный инцидент нарушением всех международных норм и отметил, что от таких действий страдают пассажиры.

По словам гендиректора авиакомпании, на борту воздушного судна находились 54 пассажира, среди них только несколько белорусских граждан, в основном там были граждане Армении.

Чергинец рассказал, что после известных событий на сегодняшний момент свое небо для белорусских самолетов закрыли Литва, Великобритания, Франция, Украина, Латвия, Швеция, Греция, франция и Чехия.

"Это их решение, с ним мы не согласны, они не дождались проведения расследования, а уже свой вердикт вынесли. Наверное, имеют право, но с нашей точки зрения, оно несправедливо",- сказал Чергинец.

Он также рассказал, что "Белавиа" помогала самолету, который сел в минском аэропорту. "Мы помогали дозаправиться, оказывали помощь", - уточнил гендиректор авиакомпании.