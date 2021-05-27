Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что увеличение срока полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов целесообразно, об этом он заявил на встрече с парламентариями в среду.

В настоящее время депутаты избираются сроком на четыре года, президент предложил увеличить его до пяти.

"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали пять лет, не четыре года", - заявил Лукашенко, его слова привела БелТА .

Отвечая на вопрос, как он относится к возможным изменениям в конституции, в частности, единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней, глава государства сказал, что разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента должна быть в два года.

"Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", - уточнил он.

Лукашенко также призвал парламент развиваться, отметив, что сам заинтересован в этом, так как он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века".

"Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.

Напомним, что во вторник Национальное собрание обратилось к президенту с просьбой инициировать конституционный законопроект, который утвердит единый день голосования в стране.

В случае принятия этого правового акта, выборы в местные советы депутатов будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентской избирательной кампанией.

По законодательству, которое действует сегодня, местные советы необходимо избрать до 18 января 2022-го.

Как ранее пояснила глава ЦИК Лидия Ермошина , "если конституционный закон не будет принят до 16 октября, то нужно назначать выборы депутатов местных советов на 2022 год".

"Требуется трехмесячный срок на его принятие", - сказала она.

В Беларуси избираются депутаты местных советов (более 18 тысяч) и депутаты нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

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