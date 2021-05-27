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Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов

27.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что увеличение срока полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов целесообразно, об этом он заявил на встрече с парламентариями в среду.

В настоящее время депутаты избираются сроком на четыре года, президент предложил увеличить его до пяти.

"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали пять лет, не четыре года", - заявил Лукашенко, его слова привела БелТА.

Отвечая на вопрос, как он относится к возможным изменениям в конституции, в частности, единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней, глава государства сказал, что разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента должна быть в два года.

"Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", - уточнил он.

Лукашенко также призвал парламент развиваться, отметив, что сам заинтересован в этом, так как он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.

Напомним, что во вторник Национальное собрание обратилось к президенту с просьбой инициировать конституционный законопроект, который утвердит единый день голосования в стране.

В случае принятия этого правового акта, выборы в местные советы депутатов будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентской избирательной кампанией.

По законодательству, которое действует сегодня, местные советы необходимо избрать до 18 января 2022-го.

Как ранее пояснила глава ЦИК Лидия Ермошина, "если конституционный закон не будет принят до 16 октября, то нужно назначать выборы депутатов местных советов на 2022 год".

"Требуется трехмесячный срок на его принятие", - сказала она.

В Беларуси избираются депутаты местных советов (более 18 тысяч) и депутаты нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

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Теги: Минск
 
 
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