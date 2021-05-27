Лукашенко предложил продлить депутатский срок с четырех до пяти лет

Вчера, 26 мая, во время выступления в Овальном зале Александр Лукашенко сказал, что хочет, «чтобы что-то солидное осталось» после него, поэтому предложил продлить срок полномочий депутатов до 5 лет.

В ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Александру Лукашенко задали вопрос об его отношении к введению единого дня голосования при выборах депутатов всех уровней.

«Вопрос даже не в развитии демократии. Избрали парламент - развивайтесь. Я самое заинтересованное лицо. Самое главное - потому что я не вечный. Я должен сейчас после себя что-то оставить такое, что останется на века. Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе», - цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Он подчеркнул, что дело не в демократии, а в том, чтобы «меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество».

Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, парламент и советы должны работать 5 лет, а не 4. При этом должна быть разбежка 2 года между выборами президента и парламента.

«Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования», - подытожил Лукашенко.