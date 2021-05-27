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Министр информации Беларуси рассказал, какая журналистика нужна стране

27.05.2021 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Беларуси нужна честная, ответственная, государственная журналистика, которая должна работать на укрепление государственности, заявил во время открытия Форума министр информации республики Владимир Перцов.

"Современные средства массовой коммуникации определяют настроения в обществе и отношения к тем или иным событиям. Поэтому нужна честная и ответственная журналистика, которая сближает людей. В этом смысле белорусская журналистика должна быть государственной, работающей на укрепление государственности", – пояснил он.

Перцов отметил, что белорусским СМИ нужно работать над тем, чтобы расширять свою аудиторию, быть интересными, использовать новые технологии. Однако эти информационные технологии, подчеркнул он, несут не только новые возможности, но и угрозы.

Он также добавил, что в погоне за краткостью и технологичностью не нужно терять искусство слова в журналистике.

Первый форум

I Форум медийного сообщества Беларуси проходит в Минске 27-28 мая в выставочном комплексе "Белэкспо", в мероприятии принимают участие руководители ведущих СМИ Беларуси и России, журналисты, медиаэксперты и блогеры.

Как отметили в Мининформе, на форуме планируется обсудить актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны.

Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске стартовал I Форум медийного сообщества Беларуси, на этой площадке руководители СМИ, журналисты и блогеры обсудят актуальные вопросы развития...
 
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