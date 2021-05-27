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А. Лукашенко встречается с С. Лебедевым накануне заседания Совета глав правительств СНГ

27.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает БелТА. Встреча проходит накануне заседания в Минске Совета глав правительств СНГ.

В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи.

В широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.

Планируется подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ, на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает...
 
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