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А. Лукашенко встречается с С. Лебедевым накануне заседания Совета глав правительств СНГ
27.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает
В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи.
В широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.
Планируется подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ, на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.
Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает...
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