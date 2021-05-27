Президент озвучил ключевые заявления, которые станут базовыми принципами белорусской политики

Источник материала: БT

Внешняя политика, конституционная реформа, отношения с партнерами, безопасность, а также беспрецедентное давление, с которым столкнулась Беларусь, - это лишь часть тем, поднятых накануне на встрече Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Прозвучали ключевые заявления, которые станут базовыми принципами белорусской политики. Против Беларуси развернута гибридная война. Налицо переход от организации бунтов к новому этапу - удушения. Все это больше похоже на зависть из-за бессилия за провал попытки госпереворота.







Глава государства обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь! Беларусь уже приобрела иммунитет от потрясений. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику. Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!

Президент также подчеркнул: ответ на любые санкции будет жестким и адекватным. Временные трудности Беларусь компенсирует активными действиями на других направлениях и рынках.

Вот о чем участники встречи говорили в кулуарах Дома правительства (видео).





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