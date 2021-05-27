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Новое о посадке Ryanair: «письмо от ХАМАС» пришло позже сообщения диспетчеров
27.05.2021 13:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Письмо с угрозой взрыва якобы от ХАМАС, о котором говорили в белорусском Департаменте по авиации, согласно расследованию, пришло на 27 минут позже, чем сообщение экипажу.
Такую информацию опубликовали
По данным изданий, «письмо от ХАМАС» было отправлено через 27 минут после того, как судно Ryanair вошло в воздушное пространство Беларуси. И через 24 минуты после предупреждения пилотов минскими диспетчерами Белаэронавигации.
Daily Beast приводит текст письма: «Мы, солдаты "Хамаса", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».
Кроме того, данное «письмо» было отправлено через два дня
Ryanair пока не комментировала расследование.
История вопроса
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США
Лидеры государств ЕС вечером 24 мая пришли к взаимному согласию о пакете новых санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 стран – членов Европейского союза.
С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа»
Помимо этого несколько авиакомпаний
Сейчас, по официальным данным, Роман Протасевич находится в СИЗО, следствие опубликовало его "признания". Ролители Протасевича считают, что их сын дает показания под давлением, отец говорит, что у сына сломан нос и на лице есть следы грима.
В четверг адвокат задержанного подала жалобу в Генпрокуратуру, так как ее два дня не допускают к подзащитному.
Кроме допуска к Протасевичу, адвокат подала ходатайство о немедленном медицинском освидетельствовании задержанного.
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Письмо с угрозой взрыва якобы от ХАМАС, о котором говорили в белорусском Департаменте по авиации, согласно расследованию, пришло на 27 минут позже, чем сообщение...
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