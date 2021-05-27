Новое о посадке Ryanair: «письмо от ХАМАС» пришло позже сообщения диспетчеров

Письмо с угрозой взрыва якобы от ХАМАС, о котором говорили в белорусском Департаменте по авиации, согласно расследованию, пришло на 27 минут позже, чем сообщение экипажу.

Такую информацию опубликовали Daily Beast , Der Spiegel и центр «Досье» со ссылкой на оригинал сообщения, передает Радио Свобода.

По данным изданий, «письмо от ХАМАС» было отправлено через 27 минут после того, как судно Ryanair вошло в воздушное пространство Беларуси. И через 24 минуты после предупреждения пилотов минскими диспетчерами Белаэронавигации.

Daily Beast приводит текст письма: «Мы, солдаты "Хамаса", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».

Кроме того, данное «письмо» было отправлено через два дня после принятия соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. «Угрозу» отправили с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, который зарегистрирован в Швейцарии. Точное местонахождение отправителя определить невозможно.

Ryanair пока не комментировала расследование.

История вопроса

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. В Брюсселе события назвали захватом пассажирского самолета и призвали Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.

Лидеры государств ЕС вечером 24 мая пришли к взаимному согласию о пакете новых санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 стран – членов Европейского союза.

С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты. Теперь из-за санкций авиакомпания вынуждена сократить штат.

Помимо этого несколько авиакомпаний заявили , что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, а Евросоюз рекомендовал всем странам Европы поступить так же.

Сейчас, по официальным данным, Роман Протасевич находится в СИЗО, следствие опубликовало его "признания". Ролители Протасевича считают, что их сын дает показания под давлением, отец говорит, что у сына сломан нос и на лице есть следы грима.

В четверг адвокат задержанного подала жалобу в Генпрокуратуру, так как ее два дня не допускают к подзащитному.

Кроме допуска к Протасевичу, адвокат подала ходатайство о немедленном медицинском освидетельствовании задержанного.