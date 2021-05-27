С обедом, но без заявлений для прессы: как пройдет встреча Путина и Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая на встрече в Сочи обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

О теме ближайших переговоров Лукашенко высказался 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Александр Лукашенко заявил, что в основном речь пойдет об экономике, в частности о поставках нефти в Беларусь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил , что на переговорах будет затронута тема госдолга Беларуси. "Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Беларуси посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Беларуси", – отметил Песков.

А возможная помощь с рефинансированием внешних долгов Беларуси будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также не исключил, что Путин де-юре может поднять вопрос о переводе россиянки Софии Сапеги из Беларуси в Россию.

Беседа лидеров будет продолжена за рабочим обедом. По итогам переговоров заявлений для прессы не планируется.

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