ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С обедом, но без заявлений для прессы: как пройдет встреча Путина и Лукашенко

27.05.2021 13:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая на встрече в Сочи обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

О теме ближайших переговоров Лукашенко высказался 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Александр Лукашенко заявил, что в основном речь пойдет об экономике, в частности о поставках нефти в Беларусь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что на переговорах будет затронута тема госдолга Беларуси. "Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Беларуси посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Беларуси", – отметил Песков.

А возможная помощь с рефинансированием внешних долгов Беларуси будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также не исключил, что Путин де-юре может поднять вопрос о переводе россиянки Софии Сапеги из Беларуси в Россию.

Беседа лидеров будет продолжена за рабочим обедом. По итогам переговоров заявлений для прессы не планируется.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко должны состояться в пятницу в Сочи, может быть затронута тема госдолга Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Новое о посадке Ryanair: «письмо от ХАМАС» пришло позже сообщения диспетчеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by