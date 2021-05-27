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С обедом, но без заявлений для прессы: как пройдет встреча Путина и Лукашенко
27.05.2021 13:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая на
"На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
О теме ближайших переговоров Лукашенко высказался 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Александр Лукашенко заявил, что в основном речь пойдет об экономике, в частности
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
А возможная помощь с рефинансированием внешних долгов Беларуси будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил представитель Кремля.
Дмитрий Песков также не исключил, что Путин де-юре может поднять вопрос о переводе
Беседа лидеров будет продолжена за рабочим обедом. По итогам переговоров заявлений для прессы не планируется.
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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко должны состояться в пятницу в Сочи, может быть затронута тема госдолга Беларуси.
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