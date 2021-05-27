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Президент Беларуси и исполнительный секретарь СНГ говорили о планах и перспективах Содружества

27.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв. О планах и перспективах Содружества говорили сегодня Президент Беларуси и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.

В центре внимания - интеграционные вопросы на постсоветском пространстве

Встреча проходит накануне заседания Совета глав правительств. Напомним, наша страна председательствует в этом году. Первые оценки за проделанную работу высокие. Итоги же намечено подвести в середине октября на саммите в Минске. Председательство Беларуси в СНГ проходит по-настоящему в непростых условиях. Это и продолжающаяся пандемия, и санкционное давление со стороны Запада, и попытки политически дестабилизировать обстановку в регионе. В наших приоритетах, убежден Александр Лукашенко, укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Сейчас СНГ в основном является своего рода дискуссионной площадкой, где обсуждаются серьезные и важные вопросы. Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике - ЕАЭС, в военно-политической сфере - ОДКБ. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы вашим хорошим лоббистом, нашего Исполкома, чтобы предложить главам государств поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики и большего авторитета и веса нашей организации.

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет завтра в Минске

Завтра в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Главы делегаций встретятся сперва в узком, затем и в расширенном форматах. В повестке предварительно 11 вопросов. Акцент - на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, унификацию законодательства и вопросы противодействия распространению инфекционных болезней.


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Теги: Минск
 
 
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