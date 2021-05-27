|
Молдова на заседании Совета глав правительств выступит в усеченном составе
27.05.2021 16:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Делегация Молдовы на заседании Совета глав правительств СНГ выступит в усеченном составе из-за ограничений на полеты, об этом заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым белорусский премьер-министр Роман Головченко.
"К сожалению, Молдова не сможет полноценно принять участие в следствии непонятных, неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями из-за полетов. Наши молдавские партнеры пострадали из-за политики европейских стран. Тем не менее, Молдова будет представлена на уровне посла и донесет нашу позицию и обсуждавшиеся вопросы", - сказал Головченко.
Лебедев, в свою очередь, выразил уверенность, что заседание пройдет конструктивно и все вынесенные на повестку документы будут рассмотрены и подписаны. "В формате заинтересованных сторон", - добавил он.
Заседание Совета глав правительств пройдет в Минске 28 мая. Планируется, что главы правительств стран СНГ обсудят в сотрудничество в борьбе с COVID-19, а также меры противодействия героизации нацизма.
Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.
Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.
Почему закрыли небо?
Лайнер Ryanair
По результатам проверки был задержан
Ряд европейских стран осудили действия Минска по принудительной посадке самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.
Власти некоторых государств приняли решение
В понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в четверг Лебедев встретился во Дворце Независимости с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)