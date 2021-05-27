Молдова на заседании Совета глав правительств выступит в усеченном составе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Делегация Молдовы на заседании Совета глав правительств СНГ выступит в усеченном составе из-за ограничений на полеты, об этом заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым белорусский премьер-министр Роман Головченко.

"К сожалению, Молдова не сможет полноценно принять участие в следствии непонятных, неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями из-за полетов. Наши молдавские партнеры пострадали из-за политики европейских стран. Тем не менее, Молдова будет представлена на уровне посла и донесет нашу позицию и обсуждавшиеся вопросы", - сказал Головченко.

Лебедев, в свою очередь, выразил уверенность, что заседание пройдет конструктивно и все вынесенные на повестку документы будут рассмотрены и подписаны. "В формате заинтересованных сторон", - добавил он.

Заседание Совета глав правительств пройдет в Минске 28 мая. Планируется, что главы правительств стран СНГ обсудят в сотрудничество в борьбе с COVID-19, а также меры противодействия героизации нацизма.

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.

Почему закрыли небо?

Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Самолет следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но после получения сообщения о минировании был вынужден приземлиться. Позже информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны экстремистскими в Беларуси), который находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Ряд европейских стран осудили действия Минска по принудительной посадке самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.

Власти некоторых государств приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью , а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве.

В понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также заявили, что в отношении республики должны быть введены дополнительные санкции в рамках соответствующих режимов.

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