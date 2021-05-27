Лавров призвал Запад не демонизировать Беларусь из-за инцидента с Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Глава МИД РФ призвал страны Запада не демонизировать Беларусь из-за ситуации вокруг лайнера Ryanair.

"Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Лавров отметил, что белорусские власти с первых же минут после инцидента готовы были транспарентно, открыто расследовать ситуацию, пригласить экспертов, предоставить им информацию и материалы. По словам министра, часть этой информации Минск в одностороннем порядке распространил.

При этом европейские страны, особенно прибалтийские государства, повели себя неприлично в данной ситуации.

"Ведут себя по дипломатическим меркам неприлично, да, наверное, и по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях, так же громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями", - обратил внимание Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что требуя расследования, страны Запада уже объявили "о так называемом наказании".

"Это манеры, которые, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", - подчеркнул Лавров.

Инцидент с лайнером Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В понедельник 24 мая саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.

Европейские страны стали закрывать для авиаперевозчиков Беларуси европейское небо, многие государства ЕС в одиночку отменяют полеты "Белавиа" в свои аэропорты.

Также европейские власти стали запрещать своим перевозчикам пролетать над территорией Беларуси, авиакомпании вынуждены "обходить" Беларусь, делая большой крюк.

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