В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прилет ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который идет в обход территории Беларуси.

Такую информацию сообщил СМИ сам австрийский перевозчик.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС", - заявили в авиакомпании.

Там уточнили, что для возобновления полетов из Вены в Москву необходимо скорректировать маршрут полета.

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", – отметили представители Austrian Airlines.

В результате авиакомпания отменила рейс в четверг из Вены в Москву.

Ситуация с Air France

В четверг также не состоялся перелет лайнера авиакомпании Air France из Парижа в Москву.

Поначалу рейс AF1154 должен был состояться в среду, но после его перенесли на четверг по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Беларуси, а также с необходимостью получать новое разрешение со стороны властей РФ. В итоге и 27 мая полет не состоялся, а был вовсе отменен.

Как пояснил французский перевозчик, "потому что у нас нет нового плана входа на территорию РФ".

Пассажирам предложили перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.

Причины авиационных трудностей

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Европейские страны в ответ решили закрыть для перевозчиков Беларуси европейское небо, страны ЕС в одиночку отменяют полеты "Белавиа" в своих аэропорты.

Также европейские власти стали запрещать своим перевозчикам пролетать над территорией Беларуси, авиакомпании вынуждены "обходить" территорию Беларуси, делая большой крюк.

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