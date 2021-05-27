Визит Токаева в Беларусь ожидается во втором полугодии 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Беларусь ожидается во втором полугодии 2021 года, об этом заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым его белорусский коллега Роман Головченко.

По словам белорусского премьера, Казахстан является важным партнером нашей страны.

"Казахстан очень важный для нас партнер на всех уровнях. Налажен регулярный диалог между лидерами наших стран, что создает благоприятную среду для работы. Этапом развития двухстороннего взаимодействия станет официальный визит президента Казахстана в Республику Беларусь. Мы ожидаем его во втором полугодии текущего года", – сказал Головченко.

Головченко подчеркнул, что за первый квартал товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Также премьер Беларуси заявил, что необходимо внести ясность: какие перспективы ждут Беларусь в отношении формирования балансов поставок нефти на 2022 год.

"Хотел бы осудить все-таки перспективы заключения соглашения между правительством Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Хотели бы знать позицию Казахстана, если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо тема эта не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить", – отметил он.

На мероприятии также присутствовали главы белорусских ведомств: министры здравоохранения Дмитрий Пиневич, транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, промышленности Петр Пархомчик.

Ранее в четверг Головченко провел встречу с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

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