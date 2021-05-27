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А. Лукашенко: В СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв
27.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
О планах и перспективах Содружества говорили сегодня Президент Беларуси и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.
Александр Лукашенко: Нам надо быть ближе
Почему я говорю об этом, потому что события последних дней, недель, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что я страны СНГ пытаюсь подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны и с последними инцидентами и т.д. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. А эти инциденты были, есть и будут. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке, нынешнее поколение политиков, нам надо поработать и очень серьезно.
Саммит СНГ намечен на 15 октября
Будущее организации на уровне президентов стран СНГ планируют обсудить 15 октября на саммите в Минске. Повестка предстоящей встречи уже прорабатывается, рассказал журналистам Сергей Лебедев. И выразил надежду, что никакой COVID или другие обстоятельства не помешают лично встретиться главам государств и откровенно поговорить о насущных проблемах СНГ. Такой запрос есть.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Сама жизнь побуждает нас к тому, чтобы сделать Содружество более эффективным. В условиях санкций, усилившегося давления стран Запада на страны СНГ мы вынуждены активизировать наше взаимодействие, сотрудничество. Мы в этом видим наше спасение и выход из сложной ситуации, в которую нас вынужденно ставят наши партнеры на Западе. Самое главное для меня и Президента Беларуси - чтобы эти проблемы решались. Желание решать совместно эти проблемы есть, понимание того, что отдельно их мы не решим. Мы можем эти проблемы решить только вместе. Это и экономические, и внешнеполитические проблемы. Но когда мы вместе, решать их намного легче. У Беларуси как у председателя СНГ в 2021 году есть возможность придать новый импульс взаимодействию в рамках организации. Такое желание у народов стран Содружества есть.
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет завтра в Минске
Завтра в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Главы делегаций встретятся сначала в узком, затем в расширенном форматах. В повестке предварительно 11 вопросов. Акцент на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, унификацию законодательства и вопросы противодействия распространению инфекционных заболеваний.
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О планах и перспективах Содружества говорили сегодня Президент Беларуси и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ. Встреча...
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