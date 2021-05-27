А. Лукашенко: В СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв

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О планах и перспективах Содружества говорили сегодня Президент Беларуси и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.



Встреча прошла накануне заседания Совета глав правительств. Напомним, наша страна председательствует в этом году. Первые оценки за проделанную работу высокие. Итоги же намечено подвести в середине октября на саммите в Минске. Председательство Беларуси в СНГ проходит по-настоящему в непростых условиях: это и продолжающаяся пандемия, и санкционное давление со стороны Запада, и попытки политически дестабилизировать обстановку в регионе. В наших приоритетах, убежден Александр Лукашенко, укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта чем в конце концов будет заниматься СНГ - поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Сейчас СНГ в основном является своего рода дискуссионной площадкой, где в том числе обсуждаются серьезные и важные вопросы. Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике - ЕАЭС, в военно-политической сфере - ОДКБ. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы вашим хорошим лоббистом, нашего Исполкома, чтобы предложить главам государств поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики, большего авторитета и веса нашей организации.

Александр Лукашенко: Нам надо быть ближе

Почему я говорю об этом, потому что события последних дней, недель, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что я страны СНГ пытаюсь подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны и с последними инцидентами и т.д. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. А эти инциденты были, есть и будут. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке, нынешнее поколение политиков, нам надо поработать и очень серьезно.

Саммит СНГ намечен на 15 октября

Сама жизнь побуждает нас к тому, чтобы сделать Содружество более эффективным. В условиях санкций, усилившегося давления стран Запада на страны СНГ мы вынуждены активизировать наше взаимодействие, сотрудничество. Мы в этом видим наше спасение и выход из сложной ситуации, в которую нас вынужденно ставят наши партнеры на Западе. Самое главное для меня и Президента Беларуси - чтобы эти проблемы решались. Желание решать совместно эти проблемы есть, понимание того, что отдельно их мы не решим. Мы можем эти проблемы решить только вместе. Это и экономические, и внешнеполитические проблемы. Но когда мы вместе, решать их намного легче. У Беларуси как у председателя СНГ в 2021 году есть возможность придать новый импульс взаимодействию в рамках организации. Такое желание у народов стран Содружества есть.

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет завтра в Минске

Будущее организации на уровне президентов стран СНГ планируют обсудить 15 октября на саммите в Минске. Повестка предстоящей встречи уже прорабатывается, рассказал журналистам Сергей Лебедев. И выразил надежду, что никакой COVID или другие обстоятельства не помешают лично встретиться главам государств и откровенно поговорить о насущных проблемах СНГ. Такой запрос есть.Завтра в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Главы делегаций встретятся сначала в узком, затем в расширенном форматах. В повестке предварительно 11 вопросов. Акцент на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, унификацию законодательства и вопросы противодействия распространению инфекционных заболеваний.