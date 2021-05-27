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Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана
27.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
О состоянии дел в организациях и предприятиях Управления делами Президента шла речь на встрече Александра Лукашенко с Виктором Шейманом. Он доложил, что по итогам первого квартала года сработали хорошо: в плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль и лесопереработка. Позитивная динамика есть и в туристической отрасли. Так, санаторий "Юность" вышел на показатели доковидного периода. И в целом санатории системы Управления делами Президента демонстрируют неплохие результаты.
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О состоянии дел в организациях и предприятиях Управления делами Президента шла речь на встрече Александра Лукашенко с Виктором Шейманом. Он доложил, что по итогам...
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