Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

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О состоянии дел в организациях и предприятиях Управления делами Президента шла речь на встрече Александра Лукашенко с Виктором Шейманом. Он доложил, что по итогам первого квартала года сработали хорошо: в плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль и лесопереработка. Позитивная динамика есть и в туристической отрасли. Так, санаторий "Юность" вышел на показатели доковидного периода. И в целом санатории системы Управления делами Президента демонстрируют неплохие результаты.



Были рассмотрены перспективы дальнейшей работы и новые направления. На встрече обсудили также сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах.





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