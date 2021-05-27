Мишутин прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, в его программе визита встреча с белорусским коллегой Романом Головченко, а также участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Напомним, премьеры двух стран ранее по телефону договорились провести очные переговоры накануне саммита глав правительств СНГ, который пройдет в белорусской столице 28 мая.

Вероятнее всего, премьер-министры Беларуси и России обсудят интеграционные проекты. Головченко на встрече с Мишустиным 28 апреля в Казани заявлял, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 интеграционных карт, в работе оставались еще 2 карты.

Кроме того, 28 мая в Сочи пройдет встреча президентов Беларуси и России. В повестке актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Наверняка премьеры продублируют двустороннюю повестку лидеров, затронув экономический блок, санкционное давление Запада, а также восстановление пассажирского сообщения. На встрече с Головченко в Казани Мишустин заявлял, что в ближайшее время будет поэтапно восстановлено все транспортное сообщение.