Беларусь рассчитывает на помощь России в условиях санкций ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Минск рассчитывает на помощь Москвы в ситуации возросшего давления со стороны ЕС, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Недавно премьеры двух стран обсудили актуальные вопросы по телефону.

В числе тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и международная реакция на инцидент. Действия европейских государств в отношении Беларуси Головченко назвал недружественными и провокационными.

Мишустин, в свою очередь подчеркнул, что в зависимости от потребности своих граждан Россия постепенно возобновляет авиасообщение. Прокомментировал премьер и ситуацию с санкциями против Беларуси.

"Россия выступает против санкций в отношении Беларуси и призывает не политизировать ситуацию", – отметил он.

Поддержка союзника

Белорусский премьер сказал, что события последних дней свидетельствуют о возросшем несправедливом давлении на Беларусь, которые имеют тенденцию к эскалации.

По его словам, стран ЕС ввели санкции в отношении Беларуси, не дождавшись окончательного расследования.

"Очевидно, что такие недружественные меры будут иметь последствия для нашей страны. Конечно, мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации", – добавил Головченко.

Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.

Более детально Мишустин и Головченко обсудят все вопросы на заседании Совета глав правительств, которое пройдет в Минске 28 мая. Планируется, что главы правительств стран СНГ обсудят сотрудничество в борьбе с COVID-19, а также меры противодействия героизации нацизма.

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.