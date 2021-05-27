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Беларусь рассчитывает на помощь России в условиях санкций ЕС

27.05.2021 19:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Минск рассчитывает на помощь Москвы в ситуации возросшего давления со стороны ЕС, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным. 

Недавно премьеры двух стран обсудили актуальные вопросы по телефону. 

В числе тем – ситуация с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и международная реакция на инцидент. Действия европейских государств в отношении Беларуси Головченко назвал недружественными и провокационными. 

Мишустин, в свою очередь подчеркнул, что в зависимости от потребности своих граждан Россия постепенно возобновляет авиасообщение. Прокомментировал премьер и ситуацию с санкциями против Беларуси.

"Россия выступает против санкций в отношении Беларуси и призывает не политизировать ситуацию", – отметил он.

Поддержка союзника

Белорусский премьер сказал, что события последних дней свидетельствуют о возросшем несправедливом давлении на Беларусь, которые имеют тенденцию к эскалации.

По его словам, стран ЕС ввели санкции в отношении Беларуси, не дождавшись окончательного расследования.

"Очевидно, что такие недружественные меры будут иметь последствия для нашей страны. Конечно, мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации", – добавил Головченко.

Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве. 

Более детально Мишустин и Головченко обсудят все вопросы на заседании Совета глав правительств, которое пройдет в Минске 28 мая. Планируется, что главы правительств стран СНГ обсудят сотрудничество в борьбе с COVID-19, а также меры противодействия героизации нацизма. 

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации. 

Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно белорусский премьер созванивался со своим российским коллегой, чтобы обсудить актуальные вопросы.
 
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