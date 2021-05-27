|
Интеграцию в Содружестве обсудят премьеры в Минске
27.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Повестку дня Совета глав правительств СНГ обсудили сегодня и в правительстве. Несмотря на то, что партнеры по Содружеству участвуют в различных интеграционных структурах, есть то, что их объединяет. Это сокращение ограничений в торговле, повышение устойчивости экономик к внешним шокам и единые правила по госзакупкам. Эти вопросы будут в числе главных для всех стран СНГ и в двустороннем порядке. Саммит глав правительств пройдет очно, но не все премьеры смогут принять участие. В Минск не прилетит Молдова.
Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана
Саммит - это возможность обсудить и сотрудничать в рамках двух дней. Первые переговоры прошли уже сегодня. Беларусь готова заключить соглашение с Казахстаном по поставкам нефти. Об этом белорусский премьер заявил на встрече со своим коллегой из Нурсултана. Говорили и о торговле, которая за квартал прибавила до 215 миллионов долларов, и о предстоящем визите к нам президента Казахстана, и о возобновлении регулярного авиасообщения между странами.
В эти минуты в Доме правительства обсуждаются белорусско-российские отношения на встрече с премьером Мишустиным.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повестку дня Совета глав правительств СНГ обсудили сегодня и в правительстве. Несмотря на то, что партнеры по Содружеству участвуют в различных интеграционных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)