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Интеграцию в Содружестве обсудят премьеры в Минске

27.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Повестку дня Совета глав правительств СНГ обсудили сегодня и в правительстве. Несмотря на то, что партнеры по Содружеству участвуют в различных интеграционных структурах, есть то, что их объединяет. Это сокращение ограничений в торговле, повышение устойчивости экономик к внешним шокам и единые правила по госзакупкам. Эти вопросы будут в числе главных для всех стран СНГ и в двустороннем порядке. Саммит глав правительств пройдет очно, но не все премьеры смогут принять участие. В Минск не прилетит Молдова.

Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана

Саммит - это возможность обсудить и сотрудничать в рамках двух дней. Первые переговоры прошли уже сегодня. Беларусь готова заключить соглашение с Казахстаном по поставкам нефти. Об этом белорусский премьер заявил на встрече со своим коллегой из Нурсултана. Говорили и о торговле, которая за квартал прибавила до 215 миллионов долларов, и о предстоящем визите к нам президента Казахстана, и о возобновлении регулярного авиасообщения между странами.

В эти минуты в Доме правительства обсуждаются белорусско-российские отношения на встрече с премьером Мишустиным.


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Теги: Минск
 
 
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Повестку дня Совета глав правительств СНГ обсудили сегодня и в правительстве. Несмотря на то, что партнеры по Содружеству участвуют в различных интеграционных...
 
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