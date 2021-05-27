|
Р. Головченко и С. Лебедев обсудили предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ
27.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заседание Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая в Минске, сообщает
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Впервые за прошедший год такое заседание пройдет в очном формате. Есть желание пообщаться лично, обсудить актуальные проблемы, есть готовность найти решения.
Он подчеркнул, что все вопросы, которые выносятся на рассмотрение глав правительств СНГ, хорошо проработаны, заседанию предшествовала основательная подготовка. "Надеюсь, что заседание пройдет конструктивно и все документы, которые вынесены в повестку дня, будут подписаны", - резюмировал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заседание Совета...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)