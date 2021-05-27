В ЛНР возбудили уголовное дело в отношении Романа Протасевича

Генпрокуратура непризнанной Луганской Народной Республики завела уголовное дело на задержанного в Минске Романа Протасевича.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что летом 2014 года Роман добровольно вступил в ряды «террористической организации «Азов», запрещенной в Луганской Народной Республике».

По данным луганской генпрокуратуры, Протасевич с лета 2014 по зиму 2015 года, «находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов», запрещенной в Луганской Народной Республике, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса».

Далее ведомство утверждает, что Роман, применяя тяжелое вооружение (пушки, гаубицы, минометы, зенитные установки), «совершил ряд преступлений» в виде обстрелов населенных пунктов ДНР, «что повлекло гибель и ранения мирных граждан».

В среду, выступая перед парламентом, Александр Лукашенко также высказался о Романе Протасевиче.

«В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ, - цитирует Лукашенко АТН. - Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?»

Его слова косвенно подтверждают тот факт, что самолет намеренно посадили в минском аэропорту, чтобы задержать журналиста.

Ранее о причастности Протасевича к "Азову" заявлял глава КГБ Иван Тертель.

Тем временем

По поводу нахождения Протасевича в рядах «Азова» сделал заявление и основатель отряда спецназначения Андрей Билецкий.

«Сразу расставлю все точки над і. Да, Роман действительно вместе с „Азовом“ и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», - написал Билецкий в колонке для интернет-издания «Украинская правда».

Его слова противоречат белорусской госпропаганде.

Что произошло

Напомним, инцидент произошел 23 мая.

На борту самолета Ryanair, который летел из Греции в Литву и вынужденно приземлился в минском аэропорту, оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.

Он сразу был задержан белорусскими правоохранителями. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично президент Александр Лукашенко.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. Ряд авиакомпаний заявили , что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси. В результате белорусская «Белавиа» отменила рейсы в 12 аэропортов мира.

В Брюсселе события назвали захватом пассажирского самолета и призвали Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.

Фото onliner.by