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В ЛНР возбудили уголовное дело в отношении Романа Протасевича
28.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генпрокуратура непризнанной Луганской Народной Республики завела уголовное дело на задержанного в Минске Романа Протасевича.
Об этом
Отмечается, что летом 2014 года Роман добровольно вступил в ряды «террористической организации «Азов», запрещенной в Луганской Народной Республике».
По данным луганской генпрокуратуры, Протасевич с лета 2014 по зиму 2015 года, «находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов», запрещенной в Луганской Народной Республике, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса».
Далее ведомство утверждает, что Роман, применяя тяжелое вооружение (пушки, гаубицы, минометы, зенитные установки), «совершил ряд преступлений» в виде обстрелов населенных пунктов ДНР, «что повлекло гибель и ранения мирных граждан».
В среду, выступая перед парламентом, Александр Лукашенко также высказался о Романе Протасевиче.
«В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ, -
Его слова косвенно подтверждают тот факт, что самолет намеренно посадили в минском аэропорту, чтобы задержать журналиста.
Ранее о причастности Протасевича к "Азову" заявлял глава КГБ Иван Тертель.
Тем временем
По поводу нахождения Протасевича в рядах «Азова» сделал заявление и основатель отряда спецназначения Андрей Билецкий.
«Сразу расставлю все точки над і. Да, Роман действительно вместе с „Азовом“ и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», - написал Билецкий в колонке для интернет-издания «Украинская правда».
Его слова противоречат белорусской госпропаганде.
Что произошло
Напомним, инцидент произошел 23 мая.
На борту самолета Ryanair, который летел из Греции в Литву и вынужденно приземлился в минском аэропорту, оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.
Он сразу
Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. Ряд авиакомпаний
В Брюсселе события назвали захватом пассажирского самолета и призвали Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.
Фото onliner.by
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Генпрокуратура непризнанной Луганской Народной Республики завела уголовное дело на задержанного в Минске Романа Протасевича.
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