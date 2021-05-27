США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Соединенные Штаты Америки не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Как сообщает Associated Press, об этом администрация Джо Байдена уведомила Российскую Федерацию.

О намерениях больше не возвращаться к ДОН заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Решение принято после того, как американская сторона оценила "целесообразность восстановления своего участия в договоре", передает агентство.

Напомним, в середине мая Государственная дума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. Теперь этот законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. Верхняя палата российского парламента примет решение по денонсации соглашения 2 июня.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти США окончательно не решили, выходить из Договора или же остаться. В Госдепе заявили, что из ДОН решено было выйти, потому что Россия не соблюдает пункты документа.

Москва выбрала правильный курс

Комментируя намерения Вашингтона не возвращаться в ДОН, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва правильно выбрала курс на денонсацию договора.

Он подчеркнул, что Россия не может продолжать "игру в одни ворота" при нежелании Европы предоставить юридические гарантии того, что данные облетов территории РФ в рамках ДОН не будут переданы американской стороне.

"Мы должны защитить интересы национальной безопасности и вести свою политику на равной и паритетной основе. Вина за фактическое разрушение Договора лежит полностью на Вашингтоне. Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер", - сказал Слуцкий.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года. Данное соглашение легло в основу архитектуры международной безопасности и укрепления доверия в Европе после "холодной войны".

Соглашение позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга, чтобы наблюдать за соблюдением соглашений в сфере контроля над вооружениями.

США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020-го, а 15 января 2021 года процедуры по выходу из договора начала Российская Федерация.