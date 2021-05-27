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Эстония закрыла свое небо для авиакомпаний Беларуси

28.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Правительство Эстонии своим решением запретило белорусским авиаперевозчикам летать в своем воздушном пространстве, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кроме того, белорусским авиакомпаниям запрещается приземляться в эстонских аэропортах.

© Photo : "Белавиа"
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"Белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия", - заявил премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Глава кабинета министров страны подчеркнула, что действия Беларуси представляют угрозу миру и безопасности.

По словам Каллас, ЕС продолжает ускоренно готовить дополнительные санкции в отношении белорусских чиновников и компаний, "которые тесно связанны с режимом".

Напомним, ранее лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над территорией РБ.

Причина запрета полетов

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолеты белорусских авиакомпаний теперь не могут пролетать над территорией этой страны ЕС, также белорусские лайнеры не могут приземляться в эстонских...
 
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