|
Эстония закрыла свое небо для авиакомпаний Беларуси
28.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Правительство Эстонии своим решением запретило белорусским авиаперевозчикам летать в своем воздушном пространстве, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Кроме того, белорусским авиакомпаниям запрещается приземляться в эстонских аэропортах.
"Белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия", - заявил премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Глава кабинета министров страны подчеркнула, что действия Беларуси представляют угрозу миру и безопасности.
По словам Каллас, ЕС продолжает ускоренно готовить дополнительные санкции в отношении белорусских чиновников и компаний, "которые тесно связанны с режимом".
Напомним, ранее лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над территорией РБ.
Причина запрета полетов
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолеты белорусских авиакомпаний теперь не могут пролетать над территорией этой страны ЕС, также белорусские лайнеры не могут приземляться в эстонских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)