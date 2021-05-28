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Минск направил ноту протеста 6 странам СБ ООН, Бельгии и ФРГ
28.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Нота протеста направлена в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как эти страны выступили с заявлением по поводу инцидента с рейсом Ryanair, об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
Закрытое обсуждение ситуации вокруг посадки самолета в Минске прошло в СБ ООН в среду. Его инициировали Франция, Ирландия и Эстония.
По итогам заседания Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом.
Они также высказали требования об освобождении Романа Протасевича и Софии Сапеги. Кроме того, в заявлении говорится о наращивании усилий для того, чтобы Минск "нес ответственность за свои действия".
По словам европейских стран и США, действия Минска "представляют собой вопиющий удар по безопасности международной гражданской авиации и европейской безопасности и демонстрируют грубое игнорирование международного права".
"Мы на это отреагировали. Мы не были приглашены, но мы знаем о результатах. Знаем о заявлении, которое было сделано представителями восьми государств после окончания этой закрытой встречи Совбеза", - цитирует Рыбакова
Он пояснил, что в нота протеста одинакового содержания была направлена в адрес всех восьми государств. В ней отмечается, что "обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН".
Постпред заявил, что делать любые заявления до того, как будет проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), непозволительно.
Напомним, что ранее лидеры ЕС приняли политическое решение
Инцидент с лайнером Ryanair
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки
Также
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) провести расследование инцидента.
Как стало известно в четверг, ИКАО
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Закрытое обсуждение ситуации вокруг посадки самолета в Минске прошло в СБ ООН, по его итогам было сделано заявление.
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