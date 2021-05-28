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Россия может разрешить прилет авиарейсов из Европы в обход Беларуси
28.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Российская сторона в ближайшее время может дать разрешение на прилет самолетов из Европы по альтернативным маршрутам, минуя воздушное пространство Беларуси, об этом сообщает
Обновленные маршруты сейчас в стадии проработки.
На текущей неделе несколько европейских компаний 27 мая не смогли выполнить рейсы в Москву, так как у них не было разрешения российской стороны на прибытие по измененной трассе. В частности, Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines выполнять рейс по направлению Вена – Москва в облет Беларуси.
Отменила запланированный на 26 мая полет и французская компания Air France - как уточнили в компании - потому, что "не нет нового плана выхода на территорию РФ".
Как пояснили изданию источники в Минтрансе, недавние отмены рейсов связаны с необходимостью проработать альтернативные маршруты, не затрагивающие Беларусь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Что привело к сложностям в авиасообщении
Напомним, что ранее страны ЕС
При проверке сообщение о минировании не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Также была задержана гражданка России София Сапега. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) провести расследование инцидента.
Как стало известно в четверг, ИКАО
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Ряд стран заявил о том, что не будет использовать воздушное пространство Беларуси для пролета после инцидента с самолетом Ryanair.
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