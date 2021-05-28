На президентских выборах в Сирии победил Башар Асад

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. На президентских выборах в Сирии победил действующий президент САР Башар Асад, набрав 95,1% голосов, заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7:00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.

За Асада проголосовали 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов – это 95,1% от общего числа избирателей. Правом голосом обладают 18 миллионов 107 тысяч 109 сирийцев. Вторым кандидатом на пост президента страны был Махмуд Мерии, который выдвигался от местной партии "Демократический оппозиционный фронт". Он заявил, что победа Асада была естественной, и он уважает желание сирийцев.

Сам же Башар Асад после объявления результатов поблагодарил граждан за "высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении" и заявил, что в истории страны начинается новый этап.

"Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - сказал он.

Асад занимает пост президента с 2000 года. До этого руководителем государства был его отец, Хафез Асад. Башар избран на еще один семилетний срок.