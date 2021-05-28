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Депутаты определили, как рассмотрят проект закона об изменении Конституции

28.05.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Совет нижней палаты белорусского парламента принял решение создать специальную комиссии по подготовке проекта закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь", об этом сообщили Sputnik в Палате представителей, где сегодня прошло заселение Совета.

Там отметили, что в первом чтении этот законопроект планируется рассмотреть до конца текущей сессии, а во втором чтении он будет рассмотрен уже на осенней сессии Палаты представителей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Напомним, что на этой неделе белорусский парламент обратится к президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции.

Планируется, что проект новой Конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен он будет до конца 2021-го.

Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.

Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта во Дворце Независимости, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как ранее сообщал Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию, всего поступило более 15 тысяч предложений по изменению Основного закона. 

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Теги: Минск
 
 
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В парламенте создадут специальную комиссию по подготовке изменений в Конституцию - законопроект в первом чтении планируют рассмотреть на текущей сессии.
 
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