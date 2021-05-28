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Солидарность и единство: Лукашенко рассказал, что нужно странам СНГ

28.05.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Основное внимание в СНГ нужно обратить на развитие общего экономического пространства, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече главами правительств государств Содружества во Дворце Независимости в Минске.

По его словам, в приоритетах внешней политики Беларуси сегодня – развитие связей внутри СНГ. Самые важные задачи Содружества республика обозначила в программных документах своего председательства (в этом году Беларусь председательствует в СНГ – Sputnik), также они продвигаются в формате ЕАЭС.

"Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства", - сказал Лукашенко.

СНГ состоялось

Он подчеркнул, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в "это сложное время".

"Сегодня мы можем с полной уверенностью это сказать", - отметил он.

Лукашенко высказался об интеграции стран Содружества. По его словам, государствам-членам сегодня как никогда нужны солидарность и единство, а в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества.

Главы правительств стран СНГ накануне прибыли в Минск обсудить вопросы текущей деятельности Содружества. После встречи с премьерами Лукашенко отправится в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В повестке – экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Многие из актуальных задача Содружества, по словам главы государства, уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России.
 
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