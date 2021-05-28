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Турция призвала НАТО смягчить резолюцию против Минска

28.05.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. На саммите НАТО Турция выступила против призывов к новым санкциям в отношении Беларуси, используя свое право заблокировать любые практические действия против Минска, сообщает Reuters.

В частности, Анкара требует исключить из заявления альянса ультиматум об освобождении задержанных при посадке лайнера Ryanair в Минске Романа Протасевича и Софьи Сапеги, которых на Западе считают политическими заключенными.

Напомним, что Североатлантический альянс осудил экстренную посадку ирландского самолета в Минске и призвал к срочному независимому расследованию инцидента. В НАТО считают, что белорусская сторона серьезно нарушила международные нормы гражданской авиации.

По информации официального представителя НАТО, заявление было согласовано всеми 30 союзниками на основе консенсуса.

В свою очередь, МИД Турции не комментирует данную информацию, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Однако в дипломатических кругах утверждают, что причиной заявления официальной Анкары могло стать желание турецких властей сохранить экономические связи с Беларусью и Россией.

Инцидент с самолетом

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан.

После этого инцидента ряд стран принял решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны.

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Теги: Минск
 
 
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Анкара настаивает на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призывы к освобождению политзаключенных были исключены...
 
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