|
Турция призвала НАТО смягчить резолюцию против Минска
28.05.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. На саммите НАТО Турция выступила против призывов к новым санкциям в отношении Беларуси, используя свое право заблокировать любые практические действия против Минска, сообщает Reuters.
В частности, Анкара требует исключить из заявления альянса ультиматум об освобождении задержанных при посадке лайнера Ryanair в Минске
Напомним, что Североатлантический альянс осудил экстренную посадку ирландского самолета в Минске и призвал к срочному независимому расследованию инцидента. В НАТО считают, что белорусская сторона серьезно нарушила международные нормы гражданской авиации.
По информации официального представителя НАТО, заявление было согласовано всеми 30 союзниками на основе консенсуса.
В свою очередь, МИД Турции не комментирует данную информацию, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Однако в дипломатических кругах утверждают, что причиной заявления официальной Анкары могло стать желание турецких властей сохранить экономические связи с Беларусью и Россией.
Инцидент с самолетом
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан.
После этого инцидента ряд стран принял решение
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анкара настаивает на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призывы к освобождению политзаключенных были исключены...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)