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Минск направил ноты протеста восьми странам из-за заявления по самолету Ryanair

28.05.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Постоянное представительство Беларуси при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, которые сделали заявление по инциденту с самолетом Ryanair, совершившему вынужденную посадку в Минске. Об этом сообщил глава постпредства Валентин Рыбаковпередает «РИА Новости».

Ноту адресовали Бельгии, Германии, Великобритании, Франции, Ирландии, Норвегии, США и Эстонии.

Причина – инициация Парижем, Дублином и Таллином закрытого обсуждения в Совбезе ООН ситуации с рейсом Ryanair, по итогам которого страны-участницы сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

«В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенитета государств-членов ООН», - заявил представитель Беларуси.

По мнению Рыбакова, непозволительно обсуждать любые заявления «до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие расследования проводить».

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

По прилету в Вильнюс, на бору не оказалось шестерых человек (Протасевича и его девушки Софии Сапеги, она также задержана, и еще четверых россиян).

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. 

 
Теги: Минск
 
 
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Постоянное представительство Беларуси при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, которые сделали заявление по инциденту с самолетом Ryanair,...
 
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