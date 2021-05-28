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Захарова: запрет полетов над Беларусью угрожает безопасности европейцев

28.05.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Запрет на полеты через Беларусь является проявлением безответственности стран Запада в отношении своих граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси по политическим мотивам, - полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров (...) Оказывается, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов европейский политбомонд может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам", - написала Захарова в Facebook. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 мая - Sputnik. Запрет на полеты через Беларусь является проявлением безответственности стран Запада в отношении своих граждан, заявила официальный...
 
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