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Захарова: запрет полетов над Беларусью угрожает безопасности европейцев
28.05.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Запрет на полеты через Беларусь является проявлением безответственности стран Запада в отношении своих граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси по политическим мотивам, - полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров (...) Оказывается, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов европейский политбомонд может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам", - написала Захарова в Facebook.
(последует)
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МИНСК, 27 мая - Sputnik. Запрет на полеты через Беларусь является проявлением безответственности стран Запада в отношении своих граждан, заявила официальный...
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