ВНС сможет объявлять импичмент президенту - Миклашевич

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Всебелорусское народное собрание (ВНС) сможет объявлять импичмент президенту Беларуси в случае совершенной им госизмены или иного тяжкого преступления, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.

Очередное заседание Конституционной комиссии проходит в Минске в пятницу, 28 мая. На нем рассматривается вопросы о конституционном статусе ВНС и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.

Конституционный статус ВНС

"Установление в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. Предлагается установить в Конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь", - сказал Миклашевич на заседании.

Ожидаемая численность членов ВНС, как ожидается, составит 2 500 человек. "Постоянно действующим органом ВНС является президиум, председатель президиума избирается членами собрания. ВНС созывается президиумом не реже одного раза в пять лет. По инициативе президента или Национального собрания, а также не менее 150 тысяч граждан может быть созвано внеочередное ВНС", - сказал Миклашевич.

Решения ВНС, подчеркнул Миклашевич, будут обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами.

"Таким образом, установление в конституции статуса, полномочий и порядка формирования ВНС будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства, развитию народного представительства, реализации конституционного принципа народовластия", - подчеркнул Миклашевич.

Импичмент президенту

Он отметил, что ВНС будет наделено правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны. По его словам, тем самым ВНС сможет "выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента".

"Таким образом, окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений - высшим представительным органом народовластия - Всебелорусским народным собранием", - добавил Миклашевич.

Кроме того, ВНС, согласно планам, получит право в некоторых случаях объявлять импичмент главе государства. "Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - пояснил Миклашевич.

По его словам, решение о выдвижении обвинения в адрес президента будет считаться принятым, если за него проголосовало большинство членов ВНС по предложению не менее половины депутатов парламента страны.

"Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Всебелорусского народного собрания", - добавил Миклашевич.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти.

Проект новой конституции, как планируется, будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. До 1 августа Конституционная комиссия должна представить главе государства свои предложения по изменению основного закона.