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Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным
28.05.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, об этом сообщает Telegram-канал Пул первого.
Главы государств встретятся в пятницу, 28 мая.
Предполагается, что президенты обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств.
Ранее Лукашенко также заявлял, что в основном речь пойдет об экономике, в частности о поставках нефти в Беларусь.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что на переговорах будет затронута тема госдолга Беларуси. А возможная помощь с рефинансированием внешних долгов Беларуси будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил представитель Кремля.
Кромке того, на встрече может быть затронут вопрос о переводе задержанной в минувшее воскресенье россиянки Софии Сапеги из Беларуси в Россию.
"Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске", – сказал Песков.
По итогам переговоров заявлений для прессы не планируется.
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Планируется, что на переговорах главы государств обсудят актуальные вопрос дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты.
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