Лукашенко пригласил глав СНГ в Беловежскую пущу в октябре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав СНГ в октябре в Беловежскую пущу. Об этом он заявил в ходе общения с премьер-министрами государств-членов СНГ.

Сегодня в Минске проходит заседание глав правительств государств СНГ. Участие в заседании принимает президент республики.

"Пользуясь случаем я хотел бы поздравить вас с 30-летием образования Содружества независимых государств. Очень прошу передать главам ваших стран мое приглашение посетить Беларусь 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею. Надо здесь встретиться", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер по этому случаю предложил провести для коллег из СНГ экскурсию по Беловежской пуще.

"Может быть и в Беловежскую пущу на экскурсию съездим. Все там осталось так, как было. Мы это бережно храним...если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы очень много интересного рассказал, как там все было", - сказал президент.

По его мнению, была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, "без которого не решалась ни одна проблема".

"Сегодня на этом пространстве существуют суверенные, независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, я об этом говорил три дня назад в парламенте, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить", - добавил белорусский лидер.