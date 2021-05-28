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Лукашенко пригласил глав СНГ в Беловежскую пущу в октябре
28.05.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав СНГ в октябре в Беловежскую пущу. Об этом он заявил в ходе общения с премьер-министрами государств-членов СНГ.
Сегодня в Минске проходит заседание глав правительств государств СНГ. Участие в заседании принимает президент республики.
"Пользуясь случаем я хотел бы поздравить вас с 30-летием образования Содружества независимых государств. Очень прошу передать главам ваших стран мое приглашение посетить Беларусь 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею. Надо здесь встретиться", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер по этому случаю предложил провести для коллег из СНГ экскурсию по Беловежской пуще.
"Может быть и в Беловежскую пущу на экскурсию съездим. Все там осталось так, как было. Мы это бережно храним...если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы очень много интересного рассказал, как там все было", - сказал президент.
По его мнению, была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, "без которого не решалась ни одна проблема".
"Сегодня на этом пространстве существуют суверенные, независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, я об этом говорил три дня назад в парламенте, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить", - добавил белорусский лидер.
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Белорусский лидер заявил, что готов провести экскурсию по Беловежской пуще и рассказать гостям про конец СССР.
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