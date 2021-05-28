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Сегодня в Сочи пройдут переговоры президентов Беларуси и России

28.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоятся переговоры президентов Беларуси и России. Во второй половине дня в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Выступая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Лидеры обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства - сверят часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.


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Сегодня состоятся переговоры президентов Беларуси и России. Во второй половине дня в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Выступая...
 
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