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Минск направил ноту протеста восьми странам

28.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Из-за весьма неадекватной реакции на посадку самолета Ryanair Минск направил ноту протеста восьми странам. Среди них - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия. Об этом "РИА Новости" заявил глава постпредства Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. "Обнародование мнений и оценок инцидента до того, как будет проведено расследование и получены результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств - членов ООН", - сообщается в официальном обращении.


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Теги: Минск
 
 
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Из-за весьма неадекватной реакции на посадку самолета Ryanair Минск направил ноту протеста восьми странам. Среди них - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия,...
 
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