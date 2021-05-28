Источник материала: БT

Из-за весьма неадекватной реакции на посадку самолета Ryanair Минск направил ноту протеста восьми странам. Среди них - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия. Об этом "РИА Новости" заявил глава постпредства Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. "Обнародование мнений и оценок инцидента до того, как будет проведено расследование и получены результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств - членов ООН", - сообщается в официальном обращении.





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