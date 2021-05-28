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А.Лукашенко: Пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков
28.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника
"Восемьдесят лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу Родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков.
"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан, - отметил глава государства. - Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи Отечества".
Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам-пограничникам, посвятившим всю свою жизнь служению стране и народу.
Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и их семьям Президент пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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А.Лукашенко: Пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника "Восемьдесят лет...
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