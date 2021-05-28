Лукашенко поздравил Асада с победой на выборах в Сирии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с переизбранием на новый президентский срок, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко отметил, что победа Асада на выборах – свидетельство признания его бесспорного авторитета как национального лидера, "который уверенно защищает свою страну от внешнего вмешательства и сражается за установление мира и стабильности в Сирии".

По словам белорусского президента, наша страна была и останется другом сирийского народа. Он добавил, что Минск продолжит сотрудничество с Дамаском в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах и еще раз подтвердил, что Беларусь готова помочь Сирии с восстановлением страны.

Лукашенко пожелал Асаду "крепкого здоровья, сил и стойкости в осуществлении ответственной государственной деятельности".

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. За Асада, который находится на посту президента страны уже почти 21 год, проголосовали 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов – это 95,1% от общего числа избирателей. Вторым кандидатом на пост президента страны был Махмуд Мерии, который выдвигался от местной партии "Демократический оппозиционный фронт".