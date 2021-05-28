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В Кремле приветствовали планы ICAO изучить ситуацию с Ryanair в Минске

28.05.2021 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Россия поддерживает желание Международной организаций гражданской авиации (ICAO) разобраться в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси.

© Sputnik
ICAO возглавит расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске

"Есть определенные разногласия, есть намерение ICAO тщательно разобраться с этой ситуацией, что, наверное, можно приветствовать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва "с самого начала говорила о необходимости очень внимательного отношения к произошедшему и сбалансированного подхода, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего".

Также Песков усомнился в необходимости проводить несколько расследований: "Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более, что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств".

Представитель Кремля отметил, что Россия ни продолжает общение со всеми заинтересованными сторонами.

"Более того, мы углубляем наш диалог, и в рамках этого углубленного диалога президент Путин будет иметь возможность сегодня, что называется, от первоисточника (на встрече в Сочи с Александром Лукашенко - Sputnik) получить информацию о произошедшем", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремле полагают, что перебои c авиаперелетами европейских компаний в Россию не отразятся негативно на отношениях России и Евросоюза.

"Ни российские авиационных власти, но службы и ведомства, в том числе авиационные, не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair", - сказал Песков.

После инцидента Ryanair в Минске в ЕС призвали авиакомпании облетать Беларусь и ввести ограничения по приему транзиту самолетов "Белавиа". Самолет ирландской авиакомпании посадили под предлогом полученного сигнала о минировании. Сообщение не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.

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Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не нужно проводить несколько расследований по поводу экстренного приземления Ryanair в Минске, в том числе...
 
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