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Самолет Лукашенко приземлился в Сочи
28.05.2021 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, свидетельствуют данные сервиса Flightradars 24.
Из Минска самолет вылетел в 13:15, в Сочи приземлился – в 14:25.
Сегодня Лукашенко успел встретится с
Ранее Лукашенко также заявлял, что в основном речь пойдет об экономике, в частности о поставках нефти в Беларусь. Также он планирует обсудить с Путиным транспортное сообщение между странами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что на переговорах будет затронута тема госдолга Беларуси. По его словам, возможная помощь с рефинансированием внешних долгов Беларуси будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.
Кроме того, на встрече может быть затронут инцидент с самолетом в Минске, а также ворпрос о переводе задержанной в минувшее воскресенье россиянки Софии Сапеги из Беларуси в Россию.
Заявлений для прессы по итогам переговоров не планируется.
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Белорусский и российский президенты встретятся и проведут переговоры в пятницу, 28 мая. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития...
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