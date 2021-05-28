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Самолет Лукашенко приземлился в Сочи

28.05.2021 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, свидетельствуют данные сервиса Flightradars 24.

Из Минска самолет вылетел в 13:15, в Сочи приземлился – в 14:25.

Сегодня Лукашенко успел встретится с главами правительств стран СНГ в Минске, после чего отправился в Сочи. Предполагается, что президенты обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты Беларуси и России.

Ранее Лукашенко также заявлял, что в основном речь пойдет об экономике, в частности о поставках нефти в Беларусь. Также он планирует обсудить с Путиным транспортное сообщение между странами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что на переговорах будет затронута тема госдолга Беларуси. По его словам, возможная помощь с рефинансированием внешних долгов Беларуси будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.

Кроме того, на встрече может быть затронут инцидент с самолетом в Минске, а также ворпрос о переводе задержанной в минувшее воскресенье россиянки Софии Сапеги из Беларуси в Россию.

Заявлений для прессы по итогам переговоров не планируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский и российский президенты встретятся и проведут переговоры в пятницу, 28 мая. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития...
 
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