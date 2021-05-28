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Осеннее заседание Совета глав правительств пройдет в Бишкеке 12 ноября
28.05.2021 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая ― Sputnik. Очередное заседание Совета глав правительств состоится в городе Бишкеке 12 ноября 2021 года, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"По предложениям Кыргызской Республики в узком формате было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств, осеннее, в городе Бишкеке 12 ноября 2021 года", - сказал он.
По словам Лебедева, на заседании в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в СНГ.
"Состоялся обстоятельный доверительный разговор. Были высказаны новые идеи, предложения. Самое главное, что все эти идеи и предложения направлены на сохранение и совершенствование сотрудничества в рамках СНГ", - добавил Лебедев.
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В Минске в очном формате проходит заседание Совета глав правительств СНГ, утром премьеры встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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