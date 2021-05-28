Президент встретился с главами делегаций заседания Совета глав правительств СНГ

Источник материала: БT

Минск встречает делегации Содружества независимых государств. Сегодня в белорусской столице проходит Совет глав правительств СНГ. Перед началом заседания гостей ждали во Дворце Независимости. Состоялась встреча Александра Лукашенко с участниками представительного форума. В самом начале Президент заметил: никакие технические средства связи не заменят живого общения. Нельзя бесконечно сидеть взаперти - нужно открываться. Тем более, вопросов для обсуждения хватает. И в это непростое время проект под названием СНГ подтверждает свою жизнеспособность.

В этом году Беларусь председательствует в СНГ. И в этом интеграционном формате, и в ЕАЭС усилия нашей страны направлены прежде всего на развитие общей экономики. Отдельная большая и очень актуальная тема - сотрудничество в сфере обороны и безопасности. От нашего Президента прозвучало приглашение для всех глав государств СНГ приехать в Беларусь в октябре. Саммит лидеров Содружества будет приурочен к важной дате - 30-летию объединения.





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