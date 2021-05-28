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Заседание Совета глав правительств СНГ: планы до 2030 года и шаги их реализации

28.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Планы до 2030 года и шаги их реализации в эти минуты обсуждают главы делегаций. Минувший и 2021 год для участников стран Содружества сопряжены с многочисленными вызовами. Это и пандемия, и внешнеполитическое давление. Напрямую отражается это и на экономике. При этом некоторые государства используют COVID-19 для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Об этом белорусский премьер Роман Головченко заявил на Совете глав правительств в узком составе. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, чтобы не допускать давления сильных государств на более слабых.

Далее, как ожидается, дискуссия продолжится в широком формате. Всего на повестке более десятка вопросов. Один из них - восстановление экономик от пандемии. Акцент - на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, унификацию законодательства, вопросы занятости и механизмы противодействия распространению инфекционных заболеваний. 


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Планы до 2030 года и шаги их реализации в эти минуты обсуждают главы делегаций. Минувший и 2021 год для участников стран Содружества сопряжены с многочисленными...
 
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