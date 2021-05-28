АТН получило официальный ответ от Международной организации гражданской авиации

Источник материала: БT

На совещании, проведенном в онлайн-формате, в котором приняли участие правительственные и авиационные чиновники из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, государства - члены Совета согласились с тем, что под руководством ICAO должно быть проведено международное расследование по установлению фактов в связи с инцидентом, связанным с рейсом Афины - Вильнюс в воздушном пространстве Беларуси 23 мая.

Отметим, Беларусь неоднократно предлагала провести объективное расследование с участием международных экспертов. Поспешные выводы без тщательного разбирательства могут серьезно навредить не только в аспекте дипотношений, но и простым гражданам разных стран, которые вынужденно становятся заложниками обстоятельств - подчеркивают в нашей стране.





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