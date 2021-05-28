А. Лукашенко: СНГ надо придать больше веса и авторитета

Источник материала: БT

Содружеству Независимых Государств необходим прорыв в развитии! Важно, чтобы голос СНГ был более весомым на мировой арене. И сделать это в наших силах. Александр Лукашенко накануне встретился с Сергеем Лебедевым, исполнительным секретарем организации. Председательство Беларуси в СНГ (а именно мы в этом году задаем тон сотрудничеству в Содружестве) проходит по-настоящему в непростых условиях. Это и продолжающаяся пандемия, и санкционное давление со стороны Запада, и попытки политически дестабилизировать обстановку в регионе. Нам под силу противостоять только сообща - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике - ЕАЭС, в военно-политической сфере - ОДКБ. Что-то в этом плане. Почему я говорю об этом, потому что события последних дней, недель, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что я страны СНГ пытаюсь подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны и с последними инцидентами, и так далее. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. А эти инциденты - они были, есть и будут. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке, нынешнее поколение политиков, нам надо поработать, и очень серьезно.

Саммит СНГ намечен на 15 октября

Будущее организации на уровне президентов стран СНГ планируют обсудить 15 октября на саммите в Минске. Повестка предстоящей встречи прорабатывается. В целом, по словам Сергея Лебедева, уже сейчас можно сказать, что Беларусь успешно председательствует в СНГ.





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